Военный историк объяснил быстрый разгром украинских систем ПВО

Российские войска разгромили украинские системы ПВО так быстро, потому что те устарели, объяснил военный историк Борис Юлин изданию Lenta.ru. Эти системы остались ещё с советских времён и не были модернизированы, отметил он.

Украина сильно уступает России в военно-техническом плане. Ситуация с вооружёнными силами там гораздо хуже, чем у нас, мощных ПВО не было никогда, всё базировалось на немодернизированных комплексах, оставшихся с советского периода, — сказал Юлин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на текущий момент средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены. В ведомстве добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления. Также сообщается, что российские военные вывели из строя инфраструктуру украинской авиации.

Военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одессе и Мариуполе. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть своё воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России. Зеленский также потребовал предоставить Киеву оборонную и финансовую поддержку.