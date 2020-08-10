Внутренние войска стянули к центру Минска

Подразделения внутренних войск стянули к месту проведения акций в белорусской столице. Они начали разгонять собравшихся людей.
Силовики зажали активистов с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в ближайшие дворы в районе Старого города,
Силовики активно и жёстко задерживают людей. На всех улицах дежурят усиленные наряды милиции, но сообщений о пострадавших нет.
Акции протеста в Минске и других белорусских городах возобновились вечером 10 августа. Протестующие недовольны итогами выборов, озвученными ЦИК.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80.08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09% согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.
Как передавал NEWS.ru, часть задержанных российских журналистов, включая военкора Семёна Пегова, освободили к вечеру 10 августа.
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