Внутренние войска стянули к центру Минска

https://static.news.ru/photo/d6c91b3c-db3b-11ea-8375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Подразделения внутренних войск стянули к месту проведения акций в белорусской столице. Они начали разгонять собравшихся людей.

Силовики зажали активистов с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в ближайшие дворы в районе Старого города, передаёт ТАСС. Они используют светошумовые гранаты, слышны крики и взрывы.

Силовики активно и жёстко задерживают людей. На всех улицах дежурят усиленные наряды милиции, но сообщений о пострадавших нет.

Акции протеста в Минске и других белорусских городах возобновились вечером 10 августа. Протестующие недовольны итогами выборов, озвученными ЦИК.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80.08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09% согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.

Как передавал NEWS.ru, часть задержанных российских журналистов, включая военкора Семёна Пегова, освободили к вечеру 10 августа.