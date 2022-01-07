Власти сообщили о вспышках ожесточённого сопротивления в Алма-Ате
Власти АлмаАты сообщили о вспышках сопротивления в городе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:41, 09 января 2022
Фото: ORDA.KZ/XinHua/Global Look Press
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В Алма-Ате сохраняются вспышки ожесточённого сопротивления со стороны протестующих, несмотря на общую стабилизацию ситуации. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров.
Боевики оказывают вооружённое сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточённого сопротивления, — рассказал Бабакумаров.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.