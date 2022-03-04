Власти Мариуполя назвали сроки эвакуации и направление гумкоридора

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья. Начало эвакуации намечено на 11:00 (12:00 мск), режим тишины продлится до 16:00 (17:00 мск), сообщается в Telegram-канале горсовета Мариуполя.

В качестве гуманитарного «зелёного» коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье, — говорится в сообщении.

Кроме того, по маршруту гуманитарного коридора в период тишины можно будет выехать на личном транспорте. Водителям рекомендуется максимально содействовать эвакуации мирного населения и не отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.

Ранее Минобороны России заявило об объявлении режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Сообщается, что эти действия согласованы с руководством Украины.

До этого представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Коридор организован силами ВС РФ и Управлением Народной милиции ДНР по трассе М-23 Мариуполь — Новоазовск. Перемещающимся гарантируется безопасность по маршруту.