https://static.news.ru/photo/0b857f16-bdc7-11e9-af74-fa163e074e61_660.jpg Курсан Асанов Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который во время столкновений в селе Кой-Таш вёл переговоры с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, отправили в отставку. Об этом заявили в пресс-службе МВД центральноазиатской республики.

Служба внутренних расследований МВД Киргизии провела служебное расследование в отношении Курсана Асанова. Оно касалось вопросов выполнения чиновником своих обязанностей «по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка во время событий 7--8 августа», передаёт РИА Новости .

По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, — подчеркнули в ведомстве.

Распоряжение об отставке Асанова подписал премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как писал News.ru, замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, после двух дней столкновений между силовиками и сторонниками бывшего президента, 8 августа лично провёл переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и убедил его сдаться.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота.