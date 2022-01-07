Власти Казахстана заявили, что захватчики действовали профессионально

Перевёрнутая машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ

В Казахстане на стороне протестующих работали профессиональные снайперы со специальным оружием, заявил в эфире местного телеканала «Хабар 24» первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев. По его словам, захватчики могли также использовать некие собственные средства связи.

Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолётов. На захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики. Передвижение по городу было организовано по оптимальным маршрутам, — сказал Абаев.

Он подчеркнул, что захватчики работали профессионально, они захватывали и рушили административные здания Алма-Аты, занимались мародёрством, осуществляли точечные нападения на оружейные магазины.

Абаев также заявил, что число погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 18. Ранения получили 748 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Он добавил, что также известен как минимум один случай, когда был обезглавлен молодой курсант.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране, а позже обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.