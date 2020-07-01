Власти Казахстана введут двухнедельный карантин из-за COVID-19

Правительство Казахстана приняло решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин также допускает возможность его продления.
В указанный период запрещается проведение массовых мероприятий, ограничивается перемещение населения по улицам, паркам и скверам. При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.
На время карантина закроются салоны красоты, парикмахерские, рынки, фитнес-центры, пляжи, аквапарки, музеи, кинотеатры, развлекательные центры. В то же время продолжат работать аптеки, заведения общепита на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия сферы услуг.
В период действия карантина будет сохранено международное и внутреннее авиасообщение, а железнодорожное сообщение — с ограничениями. При этом приостанавливается движение пассажирских автобусов между регионами республики и по времени ограничивается работа общественного транспорта.
В зависимости от дальнейшего развития ситуации карантин может быть продлён ещё на две недели либо ужесточён,
По данным на 29 июня, в Казахстане более 21 тысячи заражённых коронавирусом. Из них 13 тысяч выписались из больниц, число летальных случаев достигло 183.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что с момента снятия ограничений 11 мая в республике количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз. В связи с этим он поставил перед кабмином задачу рассмотреть вопрос о введении жёсткого карантина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен