Власти Казахстана введут двухнедельный карантин из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d21b7162-bc31-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительство Казахстана приняло решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин также допускает возможность его продления.

В указанный период запрещается проведение массовых мероприятий, ограничивается перемещение населения по улицам, паркам и скверам. При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

На время карантина закроются салоны красоты, парикмахерские, рынки, фитнес-центры, пляжи, аквапарки, музеи, кинотеатры, развлекательные центры. В то же время продолжат работать аптеки, заведения общепита на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия сферы услуг.

В период действия карантина будет сохранено международное и внутреннее авиасообщение, а железнодорожное сообщение — с ограничениями. При этом приостанавливается движение пассажирских автобусов между регионами республики и по времени ограничивается работа общественного транспорта.

В зависимости от дальнейшего развития ситуации карантин может быть продлён ещё на две недели либо ужесточён, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Казахстана Аскара Мамина.

По данным на 29 июня, в Казахстане более 21 тысячи заражённых коронавирусом. Из них 13 тысяч выписались из больниц, число летальных случаев достигло 183.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что с момента снятия ограничений 11 мая в республике количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз. В связи с этим он поставил перед кабмином задачу рассмотреть вопрос о введении жёсткого карантина.