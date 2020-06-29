В Казахстане могут ввести жёсткий карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c312568e-ba08-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Александров/ТАСС

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев поставил задачу рассмотреть вопрос о возможном введении в стране жёсткого карантина. Соответствующее поручение он дал государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина, — цитирует его ТАСС.

Токаев отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в семь раз.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил о своём заражении коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится в госпитале. Он заявил, что, несмотря на все санитарные нормы, которые он соблюдал, «риски есть всегда».

По данным на 29 июня, в Казахстане более 21 тысячи заражённых коронавирусом. Из них 13 тысяч выписались из больниц, число летальных случаев достигло 183.