«Власть не падёт»: президент Казахстана обратился к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, сообщает РИА Новости.

Глава республики отметил, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены. Он напомнил, что власти страны на рабочем совещании 5 января отдельно рассмотрят другие требования социально-экономического характера, которые выдвигают протестующие.

По словам президента, сейчас на карте благополучие казахстанцев и место республики в современном мире.

Ранее стало известно, что сеть мониторинга блокировок GlobalCheck сообщила о том, что в бывшей столице Казахстана — Алма-Ате фиксируется полное отключение Интернета. О потерях сигнала, по информации организации, сообщают клиенты крупных мобильных операторов.

Проблемы также наблюдаются у проводных провайдеров, сообщила GlobalCheck на своей странице в Twitter. В Казахстане митинги против роста цен на газ для машин проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.