Видео погони силовиков на машинах за митингующими в Минске попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/e9fcd14c-1d0a-11eb-9e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белорусские силовики, задействованные 1 ноября в разгоне митинга против насилия в Минске, гонялись за протестующими на автомобилях.

Погоня, напоминающая сафари, случилась на поле на окраине города по дороге к лесному урочищу Куропаты — месту массовых расстрелов, устроенных сотрудниками НКВД в 1937–1940 годах. Там пикетчики намеревались почтить память убитых и провести мемориальную акцию против насилия.

Видеозапись случившегося, сделанная очевидцами, была опубликована на YouTube-канале портала Onliner. На кадрах, снятых из окна жилого дома, видно, как по полю бегут люди, а за ними следуют несколько микроавтобусов. Машины вклинивались прямо в толпу, рассекая шествие на более мелкие группы, а затем останавливались, чтобы силовики могли провести задержания. После того как часть протестующих, отрезанная от остальных, попыталась убежать от погони, двинувшись назад, один из автомобилей поменял курс и последовал прямо за ними.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики для разгона протестующих использовали нелетальное оружие. При этом о недопустимости нарушений закона, возможности применения физической силы и спецсредств участники акции были предупреждены заранее.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.