Вечерние гулянья начались у дома правительства в Минске

https://static.news.ru/photo/b70f0870-df22-11ea-9778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Несколько сотен человек собрались на площади Независимости в Минске. Они устроили вечерние гулянья у Дома правительства.

Люди скандируют «Беларусь», многие расстелили пледы перед зданием и сидят на них, передаёт корреспондент ТАСС. Силовиков рядом не видно, однако на подходах к площади сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяют документы, пропуская всех.

Как писал NEWS.ru, 14 августа на площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений. Прибывшая к площади колонна спецтехники и военных так и не была задействована. Участники акции заявили, что намерены возвращаться к зданию правительства каждый день.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.