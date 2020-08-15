Вечерние гулянья начались у дома правительства в Минске

Несколько сотен человек собрались на площади Независимости в Минске. Они устроили вечерние гулянья у Дома правительства.
Люди скандируют «Беларусь», многие расстелили пледы перед зданием и сидят на них,
Как писал NEWS.ru, 14 августа на площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений. Прибывшая к площади колонна спецтехники и военных так и не была задействована. Участники акции заявили, что намерены возвращаться к зданию правительства каждый день.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
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