Вассерман объяснил, чем похожи Зеленский и Порошенко

https://static.news.ru/photo/1a9a7e36-740d-11eb-8b65-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко и Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший и нынешний президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский совершенно разные люди, но есть кое-что общее: они оба вынуждены идти против интересов Украины и её граждан.

Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины, — сказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Несмотря на совершенную непохожесть на Порошенко в личностном аспекте, Зеленский воспроизводит большую часть политики своего предшественника.

В беседе с «Украина.ру» он отметил , что нынешнему президенту выгодно создавать противоречия между Киевом и Москвой, иначе его тут же уберут с поста президента. Впрочем, его всё равно «выкинут как отработанный материал», как только закончится его срок, прогнозирует Вассерман.

Также политолог ранее говорил, что Зеленский не стесняется ситуации с телеканалами, которую сам же устроил. Ему сейчас не до соблюдения законов и приличий — он готов пойти на любые шаги, лишь бы удержать власть.

Как писал NEWS.ru, ранее политолог несколькими словами из короткого анекдота объяснил претензии России к нынешней Украине: «Позднесоветский анекдот гласит: „Нам нужен мир, по возможности весь“. Не считаю, что РФ должна поглотить весь мир. Но по крайней мере весь Русский мир нам действительно жизненно необходим».