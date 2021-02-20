Вассерман объяснил, чем похожи Зеленский и Порошенко

Бывший и нынешний президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский совершенно разные люди, но есть кое-что общее: они оба вынуждены идти против интересов Украины и её граждан.
Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины, — сказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
Несмотря на совершенную непохожесть на Порошенко в личностном аспекте, Зеленский воспроизводит большую часть политики своего предшественника.
В беседе с «Украина.ру» он
Также политолог ранее говорил, что Зеленский не стесняется ситуации с телеканалами, которую сам же устроил. Ему сейчас не до соблюдения законов и приличий — он готов пойти на любые шаги, лишь бы удержать власть.
Как писал NEWS.ru, ранее политолог несколькими словами из короткого анекдота объяснил претензии России к нынешней Украине: «Позднесоветский анекдот гласит: „Нам нужен мир, по возможности весь“. Не считаю, что РФ должна поглотить весь мир. Но по крайней мере весь Русский мир нам действительно жизненно необходим».