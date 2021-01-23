В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ae8bc092-5cd8-11eb-adfd-fa163e074e61_660.jpg Ашхабад Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе Минздрава Нурмухаммеду Аманнепесову зарегистрировать вторую вакцину российского производства от коронавируса «Эпиваккорона».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» и вакцин, разрабатываемых другими странами, — говорится в сообщении Туркменского телевидения.

Ранее стало известно, что Туркменистан стал первым среднеазиатским государством, зарегистрировавшим российский препарат «Спутник V». При этом, согласно официальным данным, на территории страны не было зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что Необходимым условием для регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе является предоставление результатов третьей фазы испытаний. Он добавил также, что пока не видел запроса о регистрации российской вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).