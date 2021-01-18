В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a1fa4c8c-5994-11eb-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Туркменистана официально одобрили применение вакцины «Спутник V» российского производства для массовой вакцинации от коронавируса в стране.

Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Партнёры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира, — приводит ТАСС слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверял, что другие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросах борьбы с коронавирусом и получении российской вакцины от COVID-19.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».