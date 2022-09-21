В Таджикистане заявили, что Бишкек нарушает договоренность об отводе войск В МИД Таджикистана заявили о нарушении Киргизией договоренности об отводе войск от границы

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Киргизские солдаты на киргизско-таджикской границе

МИД Таджикистана обвинил Киргизию в нарушении условий протокола об отводе войск от границы, подписанного ею. Свои воинские подразделения и технику Бишкек укрывает в приграничных районах, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Таджикистана, которое цитирует ТАСС.

Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области Кыргызстана, — подчеркнули в таджикском МИД.

Замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми 19 сентября обратил внимание на то, что в ходе переговоров по делимитации границ Киргизия отказалась от ранее подписанных документов. По его словам, Бишкек нередко дезавуирует предыдущие договоренности.

Ранее секретарь киргизского Совета безопасности Марат Иманкулов заявил, что материальный ущерб Киргизии от конфликта с Таджикистаном оценивается приблизительно в $17 млн. По его словам, в результате боестолкновений разрушено множество домов, учреждений, объектов инфраструктуры и бизнеса.