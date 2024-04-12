В Таджикистане отреагировали на пытки обвиняемых в теракте в «Крокусе» Таджикистан выступил против пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

В Таджикистане считают недопустимыми применение силы к подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и публичное распространение кадров с жестким задержанием, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин, передает Asia-Plus. Министр настаивает на соблюдении норм международного права и подчеркивает, что цену показаниям, которые были получены таким путем, все знают.

Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна, — отметил он.

По словам Мухриддина, при расследовании обстоятельств террористической атаки нельзя спровоцировать формирование атмосферы ненависти в информационном пространстве стран СНГ. Он также подчеркнул, что все виновные в убийстве мирных жителей, а также их пособники, должны быть наказаны, однако таджикская сторона ожидает, что следствие будет действовать беспристрастно.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил обеспокоенность в связи с риском терактов в США после событий в «Крокусе». Он также отметил, что сейчас слишком много угроз для национальной безопасности.