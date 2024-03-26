Москалькова высказалась о применении пыток к задержанным Москалькова: применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом.

Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым, — сказала омбудсмен.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что испытывает двойственные чувства по вопросу возвращения смертной казни в России на фоне трагических событий в «Крокус Сити Холле». По его словам, с одной стороны, террористов и так ждет тяжелая и мучительная смерть, но пожизненный приговор заставит россиян почувствовать себя «терпилами», а с другой стороны, россияне ждут акта возмездия за этот поступок.

Террористы напали на концертный зал в подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин.