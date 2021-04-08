В районе Байконура построят электростанцию

https://static.news.ru/photo/ee39ec22-9901-11eb-8dff-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Байконур неподалёку от космодрома планируется построить электростанцию на солнечной энергии. Об этом рассказал глава администрации города Константин Бусыгин.

Он пояснил, что идея принадлежит фирме, которая предложила разместить в степи солнечные панели для выработки электроэнергии. Название компании градоначальник не уточнил. По его словам, проект перспективный, поскольку в городе солнечно практически круглый год.

Бусыгин добавил, что в общей сложности в Байконуре реализуется около 20 проектов, которые находятся на разных стадиях проработки, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что с космодрома Байконур была похищена секретная электроника, которая находится на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Личности похитителей пока не установлены. Подозреваемыми могут быть как обычные граждане, так и сотрудники космодрома.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что украденная электроника на самом деле представляет собой шкафы с неработающим оборудованием конца 80-х годов. Они являются собственностью Казахстана. У которого РФ арендует космодром.