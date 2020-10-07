В оппозиции Киргизии выступили за импичмент президенту

https://static.news.ru/photo/61a9347e-0898-11eb-8e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Президент Киргизии Соорнобай Жээнбеков должен покинуть свою должность. С таким требованием выступила депутат законодательного собрания страны Эльвира Суранбалдиева.

Сооронбай Жээнбеков сейчас является легитимным президентом, делает какие-то заявления. Поэтому я и говорю: парламент должен собраться и объявить ему импичмент, — приводит РИА Новости слова Суранбалдиевой.

Она напомнила слова действующего президента о том, что протестующие являются «кучкой людей».

Он должен понять, что 20–30 тысяч человек — это не кучка людей, — подчеркнула депутат.

Как сообщал NEWS.ru, беспорядки в столице Киргизии Бишкеке начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги выборов по причине массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинги с требованием отменить результаты голосования и провести повторные выборы.

В ходе беспорядков протестующим удалось освободить из тюрьмы экс-президента страны, а также бывшего премьер-министра Сапара Исакова. 7 октября стало известно о назначении спикером киргизского парламента депутата от оппозиционной партии Мыктыбека Абдылбаева.

В настоящее время известно о 911 пострадавших в ходе протестных акций в Киргизии. Как писал NEWS.ru, 169 человек обратились за медицинской помощью в последние сутки. Один человек погиб.