В МВД Белоруссии назвали число арестованных участников протестов

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После несанкционированных акций протеста в Белоруссии в территориальных ОВД остаются 44 человека. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — рассказала представитель министерства, сообщает RNS.

По её словам, в ЦИК ГУМВД Мингорисполкома находятся шесть граждан. С ними проводят следственные действия.

Чемоданова подчеркнула, что списки с именами задержанных размещены на информационных стендах или у входа в ОВД республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, после которых несогласные с их результатами устроили массовые акции протеста. В первые дни силовики в жёсткой форме применяли силу к протестующим. По данным МВД, были задержаны шесть тысяч человек, пострадали несколько десятков.

По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов, у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской — 10,12% голосов.

NEWS.ru писал, что в Могилёве и Гомеле тысячи людей вышли на митинги в поддержку Лукашенко. В руках участники держали плакаты с надписями: «Беларусь не отдадим»; «Мы за бацьку»; «За мир в наших семьях».