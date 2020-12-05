В митинге против Пашиняна в Ереване участвуют десятки тысяч человек

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Несколько десятков тысяч человек пришли на площадь Свободы в столице Армении для участия в митинге оппозиции, которая требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что силовики, перекрывая дороги, создают препятствия для желающих присоединиться к акции. Однако люди идут к площади пешком.

Первый президент республики Левон Тер-Петросян выразил обеспокоенность в связи с нарастанием борьбы за власть и предостерёг соотечественников от гражданской войны. По его словам, это может стать концом армянской государственности.

Тер-Петросян выразил надежду на то, что Пашинян и кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян осознают угрозу и приложат все усилия для предотвращения такого развития событий, сообщает «Интерфакс».

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Соглашение послужило поводом для протестов в Армении. Представители оппозиции требуют его пересмотра и отставки Пашиняна. То свой пост покидать не собирается

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Армен Саркисян обратился к народу перед акцией оппозиции. Он призвал граждан выражать своё мнение и недовольство действиями властей законным путём. Кроме того, глава государства попросил сотрудников правоохранительных органов воздержаться от любого насилия и «непропорционального применения сил и средств».