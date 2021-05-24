В минском аэропорту высадили пассажиров ещё одного самолёта

https://static.news.ru/photo/5a7b8762-bc8c-11eb-92e4-96000091f725_660.jpg Фото: MinskNationalAirport/facebook.com

В аэропорту белорусской столицы высадили пассажиров ещё одного рейса. На этот раз борт принадлежит немецкой авиакомпании Lufthansa. О втором за два дня инциденте в минской воздушной гавани 24 мая сообщил Telegram-канал «Белсат».

Лайнер должен был вылететь в 14:20 по местному времени (совпадает с московским). Борт выполнял рейс до Франкфурта. Однако сотрудники аэропорта высадили пассажиров самолёта и устроили повторный осмотр личных вещей.

К настоящему моменту вылет немецкого лайнера задерживается уже более чем на 30 минут. Ни одного пассажира пока повторно не пустили в самолёт. Представители минского аэропорта в свою очередь заявили, что «ничего экстраординарного» не происходит, и посоветовали связаться с авиакомпанией.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пасcажирский самолёт авиакомпании Ryаnair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился оcнователь Telegram-канала NEXTA, признанного в Белорусcии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минcка. К вечеру cамолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

На следующий день председатели комитетов по иноcтранным делам восьми стран призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Российские лайнеры выполняют в штатном режиме полёты через Белоруссию и в Белоруссию. Об этом сообщили в Росавиации.