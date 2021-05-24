Росавиация сообщила о штатном режиме полётов над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/69189f4c-bc84-11eb-840a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты российских авиакомпаний выполняют в штатном режиме полёты через Белоруссию и в Белоруссию. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

Полёты российских авиакомпаний в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, — цитирует агентство сообщение Федерального агентства воздушного транспорта.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пасcажирский самолёт авиакомпании Ryаnair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился оcнователь Telegram-канала NEXTA, признанного в Белорусcии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минcка. К вечеру cамолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее председатели комитетов по иноcтранным делам восьми стран призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Документ подписали политики из Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирлaндии.