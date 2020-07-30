В Минске задержали своячницу оппозиционера Цепкало

https://static.news.ru/photo/3a53f6bc-d250-11ea-93a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Сотрудницу «Белгазпромбанка», приходящуюся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержали в Минске.

По словам Вероники Цепкало, к сестре подошли неизвестные люди в гражданской одежде, посадили её в машину и увезли. Ведомственная принадлежность этих людей и причины задержания неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Супруга экс-кандидата предположила, что это могли быть сотрудники МВД или КГБ. Она подчеркнула, что расценивает произошедшее как политическое давление. Цепкало добавила, что получила повестку в МВД для дачи показаний по делу, которое инициировал против её мужа турецкий гражданин. Её вызвали 30 июля в управление по борьбе с организованной преступностью.

Белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал» до этого подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Претензии бизнесмена вызвали стрим, который состоялся 7 июля, на котором Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Игдеджи требует от политика удалить видео с заявлениями со своего канала, а также опубликовать там опровержение.

Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, рассказал о своих планах. Мужчина уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Позднее политтехнолога Виталия Шклярова задержали правоохранительные органы Белоруссии. Его обвиняют в работе на Сергея Тихановского, жена которого является кандидатом на выборах президента страны.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах, писал NEWS.ru.