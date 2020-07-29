Работавшего у Собчак политтехнолога задержали в Белоруссии

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали правоохранительные органы Белоруссии. Его обвиняют в работе на Сергея Тихановского, жена которого является кандидатом на выборах президента страны.
По данным телеканала ОНТ, он
Пресс-секретарь другого бывшего кандидата на пост главы государства Валерия Цепкало Алексей Урбан
Шкляров родился в белорусском Гомеле, но живёт в Соединённых Штатах. Он принимал участие в избирательных кампаниях Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова и Дарьи Бесединой. Также он резко критиковал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК «Вагнер» под Минском. Он отметил, что следит за реакцией россиян. По его словам, в Москве пытаются оправдаться в связи с инцидентом. Также Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.
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