Работавшего у Собчак политтехнолога задержали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7a193c44-d1c9-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали правоохранительные органы Белоруссии. Его обвиняют в работе на Сергея Тихановского, жена которого является кандидатом на выборах президента страны.

По данным телеканала ОНТ, он мобилизовал протестный электорат.

Пресс-секретарь другого бывшего кандидата на пост главы государства Валерия Цепкало Алексей Урбан подтвердил «Дождю» эту информацию. Политтехнолог приехал в Белоруссию в начале июля и попал на 14-дневный карантин. При этом каждый день соблюдение режима изоляции проверяли сотрудники милиции.

Шкляров родился в белорусском Гомеле, но живёт в Соединённых Штатах. Он принимал участие в избирательных кампаниях Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова и Дарьи Бесединой. Также он резко критиковал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК «Вагнер» под Минском. Он отметил, что следит за реакцией россиян. По его словам, в Москве пытаются оправдаться в связи с инцидентом. Также Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.