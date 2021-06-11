В Минске рассказали, какими санкциями ответят Западу

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ.

Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнёры, — заявил глава белорусской дипломатии.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году, после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

В результате США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвёртым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении властей Белоруссии, сообщили в Белом доме. Очередной годовой период санкций истекал 16 июня​​​ 2021 года.