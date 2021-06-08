Байден продлил на год санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Американский лидер Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении властей Белоруссии, сообщили в Белом доме. Как пишут РИА Новости, очередной годовой период санкций истекал 16 июня​​​ 2021 года.

Ограничительные меры введены в связи с обвинениями в нарушении прав человека, в политических репрессиях и коррупции. Белорусские власти эти обвинения отрицают.

Поэтому я решил, что необходимо продлить чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе 13405 в отношении Белоруссии, — подчеркнул американский президент.

Санкции США были введены ещё в 2006 году. В этом году ожидается пакет новых мер в связи с посадкой в Минске рейса Ryanair и ареста Романа Протасевича белорусскими властями. Белый дом уточнил, что он работает с коллегами из Европы над новым пакетом ограничений против Белоруссии.

3 июня этого года также повторно были введены санкции против девяти белорусских компаний. Ранее меры в отношении них были приостановлены. Речь о нефтегазовом секторе страны, который попал под санкции ещё в 2007 году, но в 2015-м был выведен из-под ограничений. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.

Евросоюз 4 июня официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство. И это касается не только пролётов лайнеров, но также их взлёта и посадки на территории ЕС.