В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

https://static.news.ru/photo/a7545b8c-fa76-11ea-b6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В белорусской столице началась очередная акция протеста оппозиции. По субботам в стране традиционно проходят женские демонстрации. Сегодняшняя акция, ранее анонсированная как «блестящий марш», стартовала у Комаровского рынка в Минске. Организаторы призвали участников шествия приходить в яркой одежде, в блёстках и с яркими плакатами.

Одной из первых к обозначенному месту пришла известная активистка Нина Багинская, сообщает портал TUT.BY. Присутствующий на месте журналист издания отмечает, что пока акция относительно не многочисленна.

Начало было запланировано на 15 часов. И люди всё продолжают приходить. Тысячи женщин в эти минуты идут в сторону Комаровского рынка. Поблизости с точкой сбора уже были замечены автозаки. Также рядом ходят сотрудники милиции. Они просят журналистов держатся в стороне от демонстрантов.

В стране с 9 августа проходят акции протеста. Самые многочисленные из них — в выходные. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США, писал NEWS.ru.