В Минске начались задержания на марше пенсионеров

https://static.news.ru/photo/32458c72-2d9c-11eb-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA

В белорусской столице силовики начали задерживать пенсионеров, участвующих в «Марше мудрости».

Очевидцы сообщают, что сотрудники правоохранительных органов пытаются перегородить протестующим дорогу, из-за этого марш, который изначально двигался от Красного костёла по проспекту Независимости в сторону площади Победы, не раз менял свой маршрут и разделялся, пишет «Интерфакс-Запад».

Очевидцы сообщают о точечных задержаниях участников демонстрации.

Небольшое количество участников марша пенсионеров смогли дойти до площади Победы, где силовики задержали мужчину с флагом (протестной символикой. — NEWS.ru), — отмечается в сообщении.

Колонну протестующих сопровождают автобусы с силовиками и сотрудники ГАИ.

Отмечается, что небольшой группе участников марша удалось добраться до запланированного конечного пункта — площади Якуба Коласа.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 22 ноября в городах Белоруссии вновь прошли митинги. Правозащитники сообщили, что число задержанных в ходе манифестаций превысило 200 человек.

Помощник белорусского президента, инспектор по Минску Александр Барсуков заявил, что на фоне политической ситуации в стране сделает всё возможное, чтобы не омрачить жителям столицы грядущие праздники.