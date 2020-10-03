В Минске начались задержания протестующих

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Спецслужбы в Минске начали задерживать протестующих в поддержку белорусской оппозиции на несанкционированном митинге в центре города.

В районе станции метро «Немиг» сотрудники правоохранительных органов в чёрном камуфляже и скрытыми лицами подошли к одному из мирно стоявших на тротуаре людей и отвели его в припаркованный рядом автобус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления очевидцев.

Отмечается, что молодой человек не выкрикивал лозунгов и не сопротивлялся задержанию.

Агентство отмечает, что силовики готовятся пресечь очередную акцию протеста в белорусской столице, которые проходят каждые выходные. В главные точки сбора активистов прибыли наряды правоохранительных органов, на некоторых улицах припаркованы автозаки и водомёты.

Также отмечается, что в Минск введена бронетехника для защиты лидера страны Александра Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузовики и автобусы с силовиками были направлены в центр Минска, где собирается традиционная акция протеста.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.