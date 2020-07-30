После задержания российских наёмников в Минск начали стягивать войска

https://static.news.ru/photo/1d5aa5e0-d24d-11ea-9f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/minoborony_by

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. На одной из главных автотрасс страны М1 войска устанавливают палатки.

Передислокация десантников и пограничников по всей республике началась на фоне новостей о задержании в белорусской столице группы российских наёмников из частной военной компании (ЧВК).

О том, что в Минске была замечена «внушительная колонна техники с солдатами», сообщил Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило. Там также опубликовано видео проходящей по территории города колонны.

На сопровождавших технику машинах были номера Витебской области. Там, в частности, дислоцируется воздушно-десантная бригада. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448 на улице Маяковского.

Что касается военных палаток на трассе М1, то там, по некоторым данным, будут проходить ежегодные учения по взлёту и посадке военной авиации на трассу.

Тем не менее есть предположения, что переброска войск напрямую связана со стремлением белорусских властей усилить контроль границы после задержания группы россиян.

29 августа было арестовано 33 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК). Российское посольство в Минске получило официальное уведомление об этом. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами ЧВК Вагнера.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграниц в связи с задержанием в республике граждан России.

На 9 августа в Белоруссии намечены выборы президента.