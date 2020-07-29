Белоруссия усилит прикрытие госграницы после задержания россиян

https://static.news.ru/photo/1a1ea92e-d1c3-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграниц в связи с задержанием в республике граждан России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков по итогам срочного совещания у президента Александра Лукашенко.

Это касается и границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают госграницу, в том числе на зелёной границе. Эти силы будут существенно усилены, — цитирует госсекретаря агентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК «Вагнер» под Минском. Он отметил, что следит за реакцией россиян. По его словам, в Москве пытаются оправдаться в связи с инцидентом. Также Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось. Кроме того, профессиональные военные «не используются для таких историй». Он отметил, что боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах.