В МИД обеспокоились ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Россия обеспокоена участившими вооружёнными инцидентами на границе Армении и Азербайджана, напряжённость не спадает. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов на брифинге, трансляция которого велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, особую тревогу вызывает то, что столкновения сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. Он отметил, что все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным путём. Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе, в том числе и по запуску совместной работы по делимитации и демаркации границы.

Россия уделяет первостепенное внимание этой тематике, оказывает посреднические усилия. Россия выступает за скорейший запуск делимитации границы с её последующей демаркацией, — отметил представитель МИД.

Также в МИД подчеркнули важность вопроса культурно-исторического наследия в Карабахе, поскольку это важная гуманитарная тема.

Всячески поддерживаем скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО, которая могла бы на месте дать квалифицированную оценку состоянию дел, — подчеркнул Бикантов.

Также представитель МИД России коснулся темы размещения российских пограничников на армяно-азербайджанской границе. Он пояснил, что Москва не может сделать этого из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон.

Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон, — заявил дипломат.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе с Арменией. Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет. Сообщается, что противоположная сторона была подавлена ответным огнём.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.