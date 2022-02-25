В ЛНР заявили, что ВСУ отказались дать гарантии безопасности миссии ОБСЕ

В Луганской Народной Республике заявили, что ВСУ отказались дать гарантии безопасности миссии ОБСЕ для эвакуации её сотрудников с подконтрольной Киеву территории. Там отметили, что украинские военные собираются использовать миссию в качестве живого щита. Соответствующее заявление сделал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов, пишет ТАСС.

С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности, и мы были готовы обеспечить миссии безопасный переход, но в последний момент украинская сторона сообщила, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны, — сказал Иванов.

Таким образом, представитель ЛНР подчеркнул, что в республике соответствующие действия со стороны Украины рассматривают как попытку использовать сотрудников миссии как «живой щит». Предполагается, что ВСУ намерены тем самым прикрывать свои «преступные действия» в надежде, что наличие ОБСЕ рядом с ними не позволит военным ЛНР атаковать противника в ответ.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведёт эвакуацию всех членов миссии с Украины, как только сможет это сделать. Отмечается, что это связано с началом военной операции российских сил на Украине.