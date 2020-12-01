Песков отказался оценивать инициативу Алиева о новом коридоре в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6e9639aa-33ba-11eb-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева о создании нового транспортного коридора в Нагорном Карабахе. При этом представитель Кремля отметил, что транспортные вопросы стоят на повестке дня властных кругов Москвы и Баку.

Песков напомнил, что Путин и Алиев в телефонном разговоре обсуждали наряду с другими проблемами вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в Карабахе.

Такую фразу вы у нас в сообщениях найдёте. Поэтому темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Пескова попросили уточнить, относится ли отказ от комментария именно к утверждению Алиева об одобрении Путиным идеи с новым коридором. Представитель Кремля ответил утвердительно.

Как передавал NEWS.ru, ранее Алиев предложил заменить Лачинский коридор между Арменией и Карабахом новой транспортной магистралью, которая соединит Нахичевань с основной территорией Азербайджана. Президент Азербайджана заявил, что эту инициативу одобрили Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

В ночь на 10 ноября Путин и Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших.