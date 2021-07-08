В Кремле заявили о постоянных контактах с Азербайджаном

Контакты с Азербайджаном по вопросам Карабаха осуществляются постоянно в рамках реализации трёхсторонних договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что все стороны согласны с важностью осуществления положений трёхсторонних договорённостей.

В рамках этой реализации как раз и осуществляются контакты и с армянской стороной, и с азербайджанской стороной, — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян высказался о ситуации в Карабахе на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что ситуация в Карабахе после введения российских миротворцев является стабильной, но очаги нестабильности возникают время от времени.