В Кремле прокомментировали вывод сил ОДКБ из Казахстана

Решение Казахстана о выведении контингента ОДКБ является прерогативой республики, у России нет права вмешиваться в него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Объявление было сделано после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении основной миссии сил ОДКБ и начале вывода миротворцев.

Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с подобной просьбой. Мы не имеем права в это вмешиваться, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

11 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед парламентом заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. По его словам, через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев, этот процесс займёт не более 10 дней. Глава республики также подчеркнул, что попытка госпереворота в стране провалилась.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того, как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

На данный момент, ситуация в стране стабилизировалась и находится под контролем, утверждает Комитет национальной безопасности.