В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном Глава Киргизии Жапаров объявил 19 сентября траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном

Фото: Danil Usmanov/AP/ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, сообщается на сайте главы государства.

Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 19 сентября 2022 года днем национального траура в Киргизской Республике, — говорится в указе.

В этот день на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за ее пределами будут приспущены государственные флаги.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день погранслужба Киргизии обвинила таджикских военных в обстреле села Паскы Арык в Баткенском районе.

Согласно данным Минздрава Киргизии, погибли 36 граждан республики и еще 129 были ранены. В Таджикистане заявили о 38 погибших и более 20 пострадавших.