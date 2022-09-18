Названо число граждан Таджикистана, погибших в ходе конфликта с Киргизией МИД Таджикистана заявил о гибели 38 граждан в результате конфликта с Киргизией

Фото: Danil Usmanov/AP/ТАСС

Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе. Военный вертолет недалеко от города Баткен, Киргизия

Число погибших граждан Таджикистана в результате боестолкновений на границе с Киргизией возросло до 38, заявил министр иностранных дел республики Шохин Самади. Также 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Приграничные бои продолжаются, передает ТАСС.

В результате враждебных действий, в том числе обстрела позиций поста «Кех» Пограничных войск ГКНБ Таджикистана с применением минометов, пулеметов и другого стрелкового оружия, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Таджикистана и 36 граждан из числа мирного населения, более 20 человек ранены, — рассказал Самади.

По его словам, инициатором конфликта на границе двух государств стал Бишкек. Он уверяет, что именно киргизские военные 14 сентября начали обстреливать территорию Таджикистана.

Ранее в Бишкеке сообщили о 36 погибших и 129 раненных в боестолкновениях на границе. По словам медиков, в основном у пострадавших были огнестрельные и осколочные ранения.

Вооруженный конфликт на границе двух республик вспыхнул 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня на границе.

Но 17 сентября погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.