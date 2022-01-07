В Казахстане задержали 300 человек, пытавшихся перейти границу

В Казахстане при попытке пересечь границу 6–7 января были задержаны около 300 человек. Об этом сообщил и. о. главы МВД республики Ерлан Тургумбаев. Его слова приводит РИА Новости.

При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке, — сообщил Тургумбаев.

У нарушителей изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что общее число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане возросло до 5,1 тысячи человек.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.