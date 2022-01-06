В столкновениях пострадали 216 военнослужащих Нацгвардии Казахстана

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В результате столкновений с хулиганствующей толпой в Алма-Ате и Чимкенте получили ранения 216 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана. Об этом сообщает Sputnik.

Все пострадавшие госпитализированы . Врачи диагностируют у них черепно-мозговые травмы, переломы и огнестрельные ранения.

Двоих контрактников, получивших огнестрельные ранения, оперируют. Также известно о пяти солдатах срочной службы, которые находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пресс-служба Национальной гвардии республики сообщила, что два гвардейца погибли 5 января в Кызылорде и Талдыкоргане на юге республики в ходе массовых беспорядков.

В ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в стране погибли двое военнослужащих Национальной гвардии. Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа, — говорится в сообщении.

В Нацгвардии заявили , что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы и арматуру.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.