В Казахстане создадут штабы для регулирования потоков приезжих из России В Павлодарской области создадут штабы для регулирования потоков приезжих из России

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В Павлодарской области Казахстана создадут штабы для регулирования миграционных потоков из России, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона. Аким области Абылкаир Скаков поручил организовать максимальное взаимодействие всех госорганов и «принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости». Он отметил, что для приезжих откроют горячие линии, местные органы власти будут также проводить разъяснительную работу.

Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян, — сказал глава региона.

После объявления в РФ частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, заявил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков. По его словам, еще 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, на фоне притока мигрантов будут в первую очередь учитывать интересы казахстанцев. Он поручил принять меры в связи с быстрым ростом цен на аренду жилья, поскольку жители республики оказались из-за этого в затруднительном положении.