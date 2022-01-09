В Казахстане сообщили, когда закончится операция по ликвидации беспорядков

Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов сообщил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане». Об этом Гамалетдинов заявил на совместном брифинге с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым, передаёт ТАСС.

В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан, — сообщил замминистра.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы из состава контингента ОДКБ приступили к тренировкам на аэродроме Алма-Аты в Казахстане. В ходе учений отрабатываются действия по предотвращению внештатных ситуаций. Подразделения ВДВ также совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где взяли под охрану жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения в республике был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения президента Касым-Жомарта Токаева.