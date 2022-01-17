В Казахстане против участников беспорядков завели 695 уголовных дел

Старший помощник генпрокурора Казахстана Азамат Саргазин заявил, что количество уголовных дел, расследуемых в республике по итогам массовых беспорядков, выросло до 695. На прошедшей неделе, по заявлению генпрокуратуры, следственно-оперативной группой расследование велось по 546 уголовным делам. В изоляторах временного содержания помещено 672 подозреваемых в преступлениях, из них 446 по решению суда взяты под стражу, сообщили РИА Новости.

По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти, - отметил Саргазин.

По озвученным им данным, правоохранительными органами произведено задержание подозреваемых 780 лиц, по санкции суда 695 из них арестованы.

Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц, 3337 были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа, - рассказал представитель генпрокуратуры.

По информации Саргазина, в 1653 случаях судом применён штраф, 1002 человека арестовано. Он напомнил, что президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дано поручение прокуратуре определить вину каждого фигуранта, а при отсутствии отягчающих обстоятельств им рекомендовано смягчить наказания.

В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменён на предупреждение, - рассказал он.

Как уточнил Саргазин, 738 ходатайств прокуроров по смягчению наказаний уже находятся на стадии рассмотрения. Ещё 358 административных дел прекращены, их материалы не направлены в суд.

Таким образом, как видно из приведённых данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены, по остальным делам работа продолжается, - заключил он.

Ранее сообщалось, что двое мужчин с оружием задержаны в центре казахстанской Алма-Аты. Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел республики, их подозревают в ограблении оружейных магазинов. У них изъялидва нарезных охотничьих ружья.