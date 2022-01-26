В Казахстане покончил с собой директор связанной с дочерью Назарбаева фирмы

В Казахстане покончил с собой управляющий директор компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев, сообщает Sputnik Казахстан. Компанию связывают с дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева. Ранее задержали её главу, которого вместе с вице-министром экологии подозревают в коррупции. Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия, — заявили в департаменте полиции.

Ранее сообщалось о задержании председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова. Их подозревают в совершении коррупционных действий. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Компания занималась утильсбором, то есть собирала разовые платежи, которые в будущем должны были быть потрачены на утилизацию машин.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал деятельность «Оператора РОП». Он поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором этой компанией.

По данным РБК, «Оператор РОП» связан с одной из дочерей первого президента страны — Алиёй Назарбаевой.

Ранее Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева — свата дочери Назарбаева Дариги Назарбаевой. При этом он назначил на эту должность Нурлана Абдирова, сообщается в пресс-службе главы государства. До нового назначения Абдиров был депутатом сената парламента. До заседания в мажилисе он служил в МВД, секретариате Совбеза Казахстана.