В Казахстане объявили о введении четырехдневной рабочей недели

Фото: Shutterstock

Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана анонсировало введение в стране с 1 июля четырехдневной рабочей недели, при этом нововведение не будет обязательным для всех, сообщает EADaily со ссылкой на информацию, которую привел пресс-секретарь ведомства Сакен Дилдахмет. По его словам, речь идет о возможности чередования рабочего графика.

Предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. Например, одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневным. Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя, — рассказал пресс-секретарь.

Он отметил, что такая практика соответствует международным стандартам в области труда и успешно применяется некоторыми работодателями. По словам представителя Минтруда, работа в таком режиме не меняет продолжительности оплачиваемого ежегодного отпуска работника, его трудового стажа и других прав в сфере труда.

Ранее сообщалось об эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю в испанской Валенсии. Опыт продлится до 7 мая. Помимо традиционных выходных дней, горожане также не работают по понедельникам.