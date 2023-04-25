Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана анонсировало введение в стране с 1 июля четырехдневной рабочей недели, при этом нововведение не будет обязательным для всех, сообщает EADaily со ссылкой на информацию, которую привел пресс-секретарь ведомства Сакен Дилдахмет. По его словам, речь идет о возможности чередования рабочего графика.
Предусматривается возможность чередования четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей недели. Например, одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневным. Данный график работы может устанавливаться по просьбе работника, но необходимо согласие работодателя, — рассказал пресс-секретарь.
Он отметил, что такая практика соответствует международным стандартам в области труда и успешно применяется некоторыми работодателями. По словам представителя Минтруда, работа в таком режиме не меняет продолжительности оплачиваемого ежегодного отпуска работника, его трудового стажа и других прав в сфере труда.
Ранее сообщалось об эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю в испанской Валенсии. Опыт продлится до 7 мая. Помимо традиционных выходных дней, горожане также не работают по понедельникам.