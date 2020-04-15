В Караганде из-за пандемии застрял Московский цирк

https://static.news.ru/photo/e22fd2a6-7f1d-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Директор Московского цирка Александр Попов сообщил, что в Караганде из-за режима ЧП застряли животные и сотрудники.

Мы остались здесь, как и многие думали, что карантин скоро снимут, однако этого пока не произошло, — добавил он.

Попов отметил, что в положение вошёл местный цирк, который разрешил разместить артистов и животных у себя — вместе с людьми прибыли пять медведей, обезьяны, еноты, собаки.

На данный момент труппа занята репетицией выступлений. Артисты отказались покидать Казахстан без животных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Сейшельских островов продлили туристам из России, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, разрешения.