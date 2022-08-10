В Карабахе возобновили процесс передачи территорий под контроль Баку

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Впервые с зимы 2020–2021 годов в Карабахе возобновился процесс передачи территорий под контроль Азербайджана. В настоящее время речь идёт о населённых пунктах в Лачинском коридоре, связывающем регион с Арменией, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что местные жители ожидают прихода на территорию военных Азербайджана к 25 августа. Событие может иметь последствия, поскольку вдоль данной дороги пролегает газопровод, от которого зависит вся армянская община. Под контроль Баку, подчёркивает издание, должен перейти город Лачин и ряд соседних сёл, которые располагаются вдоль Лачинского коридора.

Также в регионе готовятся запустить так называемый Зангезурский коридор. Он даст возможность гражданам Азербайджана и Турции пересекать юг Армении. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 9 августа, как отмечает издание, обвинил Ереван в затягивании разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

Здесь нет открытых вопросов и больших проблем, поэтому мы это воспринимаем как искусственное торможение. В то же время работа, которую Азербайджан проводит на своей территории, свидетельствует о серьезности наших намерений,— подчеркнул Байрамов в интервью СМИ Турции.

Ранее стало известно, что Джейхун Байрамов заявил: Баку заинтересован в полной реализации договорённостей, достигнутых при посредничестве Москвы и Брюсселя, а Ереван, в свою очередь, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений препятствует, противореча тем самым собственным интересам.