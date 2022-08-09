В Баку заявили, что Ереван тормозит открытие коммуникаций в регионе Глава МИД Азербайджана Байрамов: Ереван тормозит открытие коммуникаций в регионе

Фото: МИД РФ

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил что армянская сторона тормозит открытие коммуникации по запуску Зангезурского коридора, передает Sputnik Азербайджан. По словам министра, Баку заинтересован в полной реализации договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы и Брюсселя, а Ереван, в свою очередь, процессу нормализации азербайджано-армянских отношений препятствует, противореча тем самым собственным интересам.

Армения под разными предлогами пытается затормозить этот вопрос. Наши позиции в определенной степени сходятся, и если бы было искреннее намерение, вопрос давно решился​, — заявил Байрамов.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, в частности на территории, где временно размещен миротворческий контингент ВС России. Позже армянская сторона опровергла информацию об обстреле азербайджанских позиций. В МО Армении заявили, что ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку не хочет, чтобы на территории страны находились незаконные вооруженные формирования.