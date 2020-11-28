Российские военные уничтожили 104 взрывоопасных предмета в Карабахе

https://static.news.ru/photo/45d968a6-3190-11eb-8088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

За прошедшие сутки российские военные инженеры в Нагорном Карабахе уничтожили за сутки 104 взрывоопасных предмета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. Уже очищено 14,67 гектара территории, пять с половиной километров дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов.

За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 километра автодорог, 5,9 гектара местности в ближайшем городе. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета, — цитирует РИА Новости сообщение.

Кроме того, на базе фельдшерского пункта в Лусадзоре российскими военными медиками оказана квалифицированная медицинская помощь 65 местным жителям. Также российские миротворцы совместно с Международным комитетом Красного Креста продолжают поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами. За сутки 2115 беженцев вернулись в Карабах.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха.